Der Deutsche Städte- und Gemeindebund kritisiert die Verzögerung bei der Einführung der kostenlosen Corona-Schnelltests.

In Zukunft sollte man ehrlich mit den Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren und nicht Erwartungen schüren, die am Ende zu Enttäuschungen führten, sagte der Hauptgeschäftsführer Landesberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Massenhafte Schnelltests seien die richtige Maßnahme, um unter anderem Öffnungen von Restaurants, Museen, Friseuren oder auch Hotels zu ermöglichen.



Bundesgesundheitsminister Spahn hatte den 1. März als Starttermin genannt. Jetzt soll aber zunächst bei den Bund-Länder-Gesprächen am 3. März darüber beraten werden.



Unionsfraktionschef Brinkhaus wies Kritik am Vorgehen der Bundesregierung zurück. Ob das jetzt sieben Tage vorher oder sieben Tage später geschehe, sei nicht entscheidend. Entscheidend sei, dass das vernünftig organisiert werde, meinte der CDU-Politiker.

