Der Bundestag und der Bundesrat haben in Sondersitzungen das Konjunkturpaket verabschiedet.

In der Länderkammer fiel die Entscheidung einstimmig. Im Bundestag wurde das Konjunkturpaket mit den Stimmen von Union und SPD gebilligt; FDP und AfD votierten dagegen, Grüne und Linkspartei enthielten sich. In der vorangegangenen Debatte verteidigten Abgeordnete der Großen Koalition die Maßnahmen gegen Kritik der Opposition. Diese sprach von Schuldenmacherei.



Mit den Konjunktur-Maßnahmen sollen die Folgen der Corona-Krise bewältigt werden. Unter anderem wird der Mehrwertsteuersatz vom 1. Juli an von 19 auf 16 Prozent befristet bis zum Jahresende gesenkt. Der ermäßigte Satz wird von sieben auf fünf Prozent reduziert. Zudem erhalten Eltern einen Kindergeld-Bonus in Höhe von 300 Euro. 200 Euro sollen im September und die restlichen 100 Euro im Oktober ausgezahlt werden. Die Bundesregierung erhofft sich dadurch eine Ankurbelung des Konsums. Ferner gibt es steuerliche Erleichterungen für Unternehmen.

