Wegen strengerer Einreisekontrollen an der Grenze zu Österreich ist es in der vergangenen Nacht zu einem langen Stau in Slowenien gekommen.

Medienberichten zufolge steckten Autofahrer am Karawanken-Tunnel teilweise mehr als zwölf Stunden fest. Auch beim Loibltunnel mussten Reisende stundenlange Wartezeiten in Kauf nehmen. Betroffen waren vor allem deutsche und niederländische Urlauber auf der Rückreise aus Kroatien.



Österreich hatte die Grenzkontrollen wegen der steigenden Zahl an Corona-Infektionen in Kroatien gestern auch auf Durchreisende ausgeweitet. Nach Angaben von Augenzeugen verkürzte sich die Wartezeit am Morgen, weil die Beamten damit begannen, Fahrzeuge durchzuwinken.



Immer mehr Urlauber verlassen Kroatien vorzeitig oder stornieren ihre Reservierungen noch von Zuhause aus, berichtet der kroatische Rundfunk. Die Regierung kündigte neue Einschränkungen an, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

