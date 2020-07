Als Ende März in ganz Europa die Corona-Pandemie das Leben beherrschte, versammelte sich das Swedish Radio Symphony Orchestra noch zu einem Konzert. Das Publikum saß allerdings nicht in der Konzerthalle, sondern schaute per Livestream zu. Auf der Bühne war zwar das gesamte Orchester, aber auch dort fehlte jemand: der Dirigent. Der junge Klaus Mäkelä, erster Gastdirigent des Orchesters, war für das Programm eigentlich fest eingeplant. Seine Aufgaben übernahm die Konzertmeisterin Malin Broman von ihrer Position aus. Auf dem leer gewordenen Dirigentenplatz stand statt Mäkelä der Bariton Peter Mattei. Wie sonst nie bei Konzerten sang er dem Orchester zugewandt. Die besondere Situation außer- und innerhalb des Konzertsaals erzeugte eine ganz eigene Konzertatmosphäre. Neben Beethovens dritter Symphonie, der "Eroica", sang Mattei mit dem Swedish Radio Symphony Orchestra Wilhelm Stenhammars "Floris und Blancheflour" und Gustav Mahlers "Ging heut’ morgen über’s Feld" aus dem Zyklus "Lieder eines fahrenden Gesellen".

Wilhelm Stenhammar

Floris und Blancheflour, Op. 3

Gustav Mahler

Ging heut’ morgen über’s Feld, from 'Lieder eines fahrenden Gesellen'

Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 3 in Es-Dur, Op. 55 ('Eroica')

Swedish Radio Symphony Orchestra

Malin Broman, Konzertmeisterin

Peter Mattei, Bariton

Aufnahme 20.3.2020 in der Berwaldhallen, Stockholm.