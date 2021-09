Die griechische Insel Kreta und die französische Insel Korsika sind seit heute keine Corona-Hochrisikogebiete mehr.

Damit gilt diese Einstufung in Frankreich aus Sicht der Bundesregierung nur noch für die Region Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie für einige französische Überseegebiete. In Griechenland gibt es kein Hochrisikogebiet mehr. Auch Argentinien, Bolivien, Paraguay, Ecuador und Peru wurden von der Liste genommen.



Der Kategorie Hochrisikogebiet werden Länder und Regionen zugeordnet, in denen ein besonders großes Ansteckungsrisiko besteht. Rückkehrer von dort nach Deutschland müssen für zehn Tage in Quarantäne, falls sie nicht geimpft oder genesen sind.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.