EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat umfangreiche Maßnahmen zur Kurzarbeit angekündigt.

Das Programm mit dem Namen "Sure" habe ein Volumen von 100 Milliarden Euro, erklärte von der Leyen in Brüssel. Es gehe dabei um gelebte europäische Solidarität. Geplant sei, dass die Unterstützung in Form von Krediten an die Mitgliedsstaaten fließe. Viele Betriebe könnten wegen der Corona-Krise derzeit keine Einnahmen erzielen, erklärte die Kommissionspräsidentin. Falls die Unternehmen qualifizierte Mitarbeiter entlassen müssten, werde die Erholung nach der Krise gebremst. Deshalb führe man das Kurzarbeiterprogramm auf europäischer Ebene ein, um den Firmen die schnelle Rückkehr in den Markt zu ermöglichen. Unterstützt würden auch Selbstständige sowie Bauern und Fischer. Von der Leyen appellierte an die Regierungen der Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament, dem Projekt zügig zuzustimmen. Insgesamt hätten die Europäische Union und die Mitgliedsstaaten inzwischen 2,7 Billionen Euro in der Krise mobilisiert, fügte von der Leyen hinzu. Das sei die größte Reaktion auf eine Krise in der Geschichte der EU. Um eine langfristige Antwort auf die wirtschaftlichen Herausforderungen zu geben, sei der mehrjährige EU-Haushaltsplan das richtige Instrument.