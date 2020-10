Durch die Corona-Krise werden laut UNO die Menschenrechte von Hunderttausenden Seeleuten weltweit verletzt.

In einer Erklärung des UNO-Menschenrechtsbüros, des UNO Global Compact und der UNO-Arbeitsgruppe für Wirtschaft und Menschenrechte heißt es, derzeit säßen rund 400.000 Menschen auf Schiffen fest. Eine ähnliche Anzahl werde aufgrund der Corona-Beschränkungen daran gehindert, zu ihren Schiffen zurückzukehren. Die Maßnahmen der einzelnen Länder gegen die Ausbreitung des Coronavirus würden es den Schiffsbetreibern erschweren, routinemäßige und notwendige Besatzungswechsel durchzuführen oder Landurlaub zu gewähren, hieß es. In einigen Fällen seien Menschen seit 17 Monaten oder länger auf demselben Schiff; nach internationalen Arbeitsnormen seien aber nur maximal elf Monate zulässig. Durch die Situation seien die Beschäftigten in grundlegenden Menschenrechten eingeschränkt - etwa im Recht auf körperliche und geistige Gesundheit, auf Freizügigkeit sowie auf Familienleben.



Das Menschenrechtsbüro appellierte an alle Regierungen, Lösungen zu finden. Es rief auch Unternehmen auf, die mit der Schiffsfracht Geschäfte machen, Druck zu machen. Das betreffe 90 Prozent des Welthandels, hieß es. Betroffen sind den Angaben zufolge Seeleute auf Container- und Handelsschiffen, Beschäftige der Fischereiindustrie sowie auf Offshore-Öl- und Gasplattformen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 6.10.)

+ Weltweit Rekord-Zahlen bei Corona-Neuinfektionen (Stand: 04.10.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist (Stand: 02.09.)

+ Neue Entwicklung: Warum die Corona-Sterberate so niedrig und die Infektionszahl so hoch ist (Stand: 04.09.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 25.09.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 25.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 27.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 29.09.)

+ Symptome: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Clubs: Wie es um die Öffnung von Diskotheken steht (Stand: 03.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 04.10.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 06.09.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 04.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 02.10.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.