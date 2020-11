Die AfD will notfalls mit juristischen Mitteln verhindern, dass ihr für Ende November geplanter Parteitag wegen der Corona-Beschränkungen ausfällt.

Der AfD-Vorsitzende Meuthen sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei in der Partei der starke Wille vorhanden, den Parteitag stattfinden zu lassen und dafür notfalls auch den Rechtsweg zu beschreiten. Das Delegiertentreffen, bei dem es vor allem um Sozialpolitik und die Nachwahl von zwei Vorstandsmitgliedern gehen soll, ist für das letzte November-Wochenende in Kalkar geplant. Laut der nordrhein-westfälischen Corona-Schutzverordnung sind Sitzungen von Parteigremien in geschlossenen Räumen mit höchstens 250 Personen erlaubt. Die AfD hat 600 Delegierte.

