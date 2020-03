Bundeswirtschaftsminister Altmaier arbeitet nach eigenen Worten an umfassenden Plänen für die Wiederbelebung der Wirtschaft nach der Corona-Krise.

Die Rettungspakete allein würden nicht reichen, sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Es gehe um ein Konzept, das nicht nur klassische Konjunkturprogramme umfasse, sondern auch strukturell die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft verbessere. So müsse der Rückstand bei der Digitalisierung aufgeholt werden; die Produktion etwa von Arzneimitteln müsse in Deutschland angesiedelt sein.



Aus der Wirtschaft hatte es zuvor Kritik an den Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung gegeben. Insbesondere für Unternehmen zwischen 10 und 250 Mitarbeitern werde zu wenig getan, hieß es von Verbänden. Tausende Selbstständige und Kleinunternehmer haben bereits Soforthilfen wegen der Corona-Krise beantragt. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung gingen bereits 360.000 Anträge ein.



Altmaier verlangte, dass Vorstände von Unternehmen, die Staatshilfen erhalten, auf einen Teil ihres Gehalts verzichten. In Notsituationen müssten auch Vorstände und leitende Angestellte einen Beitrag leisten, insbesondere bei den Bonuszahlungen, sagte er. Die konkrete Ausgestaltung werde im Einzelfall besprochen.



Zuletzt hatte der Reiseveranstalter TUI mitgeteilt, dass Konzernchef Joussen und seine Vorstandskollegen im Zuge eines KfW-Kredits finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. Auch in der Finanzkrise 2008 wurden Managergehälter von Banken gedeckelt, die staatliche Hilfen in Anspruch nahmen.