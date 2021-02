Angesichts des Unmuts über schleppende Finanzhilfen und andauernde Corona-Beschränkungen berät Bundeswirtschaftsminister Altmaier heute mit Vertretern zahlreicher Branchen.

Im Vorfeld machte Altmaier Unternehmen wenig Hoffnung auf schnelle Lockerungen in der Corona-Krise. Der CDU-Politiker sagte heute früh im ARD-Fernsehen, der Gesundheitsschutz gehe weiter vor. Man müsse verantwortlich handeln. Altmaier deutete an, dass von dem Spitzen-Treffen am heutigen Vormittag keine Beschlüsse zu erwarten seien, da er als Wirtschaftsminister nicht alleine entscheide. Zugleich äußerte er Verständnis für die Klagen vieler Unternehmen angesichts schleppender Finanzhilfen.

Handelsverband Deutschland will mehr als "Trostgipfel"

An dem sogenannten Online-Wirtschaftsgipfel sollen am Vormittag Vertreter von mehr als 40 Verbänden teilnehmen. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Genth, sagte, die Konferenz müsse mehr als ein Trostgipfel werden. Er erwarte von Altmaier echte Perspektiven und wirkungsvolle Hilfspakete.

Lindner (FDP): Zehntausende Unternehmen in Existenznot bräuchen konkrete Ergebnisse

Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Göring-Eckardt, verlangte mehr Hilfe für Selbstständige und Freiberufler. Der FDP-Vorsitzende Lindner rief die Bundesregierung zu konkreten Fortschritten auf. Das Treffen müsse mehr sein als eine PR-Veranstaltung der Bundesregierung, sagte Lindner der Deutschen Presse-Agentur. Zehntausende Unternehmen, die um ihre wirtschaftliche Existenz kämpften, bräuchen konkrete Ergebnisse bei den stockenden Wirtschaftshilfen und eine belastbare Öffnungsperspektive.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 16.02.)

+ Verlängerter Lockdown: Welche Regeln gelten und welche Öffnungsperspektiven gibt es? (Stand 10.2.)

+ Neue Regeln: Wie die Länder die Lockdown-Beschlüsse umsetzen (Stand: 11.2.)

+ Grenzkontrollen: Was es zu beachten gibt (Stand 15.02.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 12.02.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 29.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 15.02.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 25.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 21.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 03.02.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 09.02.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 05.02.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 06.02.)

+ Großveranstaltungen: Was wird aus Olympia und der Fußball-EM? (Stand 22.01.)

+ Sport: Warum Vereine um ihre Existenz bangen (Stand 22.01.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.