Bundeswirtschaftsminister Altmaier kommt heute mit Vertretern von mehr als 40 Verbänden zusammen.

Schwerpunkte der Videoschalte dürfte die aktuelle Lage der Wirtschaft sowie die Debatten über einen härteren Lockdown und eine Ausweitung von Tests in Unternehmen sein. Im Vorfeld des Treffens forderte der Bundesverband der Deutschen Industrie eine verlässlichere Politik. Hauptgeschäftsführer Lang sagte der Deutschen Presse-Agentur, für ein im globalen Wettbewerb stehendes Industrieland sei der Ad-hoc-Modus der vergangenen Monate sei keine Dauerlösung.



Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, Zöllick, erklärte, für die notwendige Akzeptanz in der Bevölkerung und in der Wirtschaft elementar sei eine verbindliche Verständigung auf einen bundesweit einheitlichen Maßnahmenkatalog. Darin müsse auch klar geregelt sein, welche Beschränkungen oder Lockerungen beim Erreichen bestimmter Werte eintreffen.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.