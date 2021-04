Bundeswirtschaftsminister Altmaier kommt heute mit Vertretern von mehr als 40 Verbänden zusammen.

Im Mittelpunkt stünden Beratungen zur aktuellen Lage der Wirtschaft in der Corona-Krise, erklärte eine Sprecherin. Schwerpunkte der Videoschalte dürfte die Debatte über einen harten Lockdown sowie die Ausweitung von Tests in Firmen sein. Die Wirtschaft kritisiert ein wechselhaftes und uneinheitliches Vorgehen der Regierenden in Bund und Ländern bei den Maßnahmen und verlangt eine klare Perspektive.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.