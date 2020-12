Bundeswirtschaftsminister Altmaier hält ein zweites Konjunkturprogramm in der Corona-Krise nicht für erforderlich.

Wenn die Pandemie nicht völlig außer Kontrolle gerate, werde kein weiteres Paket gebraucht, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Selbstheilungskräfte der Wirtschaft funktionierten. Im dritten Quartal habe es einen Bilderbuchaufschwung gegeben. Diese Entwicklung könne sich im kommenden Jahr wiederholen, betonte Altmaier.



Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Kempf, forderte weitere Entlastungen für Unternehmen in der Corona-Krise. Eine Ausweitung des steuerlichen Verlustrücktrags wäre jetzt das beste Instrument für Betriebe, die Verluste erlitten, sagte Kempf der Deutschen Presse-Agentur. Er appelliert an Finanzminister Scholz, sich in dieser Frage zu bewegen.

