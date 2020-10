In den USA will die Fluggesellschaft American Airlines 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beurlauben.

Das teilte das Unternehmen in Fort Worth mit. Zuvor hatten sich der Kongress und das Weiße Haus in Washington nicht auf ein Corona-Hilfspaket einigen können, das Bundeshilfen für Fluggesellschaften umfasst. American Airlines erklärte weiter, sollten sich die Politiker in den kommenden Tagen doch noch verständigen, würde man die Beurlaubungen wieder zurücknehmen.

