Amnesty International hat davor gewarnt, dass im Zuge der Corona-Krise zunehmend Grundrechte in Europa eingeschränkt würden. Viele Maßnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus seien zum Schutz der Gesundheit zwar notwendig, heißt es im neuen Jahresbericht der Menschenrechtsorganisation.

Doch einige Regierungen nutzten die Pandemie zur Aushöhlung von Rechtsstaatlichkeit, Diskriminierung, Repression oder Zensur, so Amnesty. Insbesondere werden Polen und Ungarn genannt. Der ungarische Ministerpräsident Orban nutze die Krise als Vorwand, um sich unbegrenzte Macht zu verschaffen. Durch ein neues Gesetz könne er auf unbestimmte Zeit per Dekret regieren. In Polen debattiere das Parlament darüber, den Zugang zu Abtreibungen weiter einzuschränken und Sexualaufklärung zu kriminalisieren.



Der Deutschland-Chef von Amnesty, Beeko, sagte, es sei ein Prüfstein für die Europäische Union, wie sie den zunehmenden Angriffen einzelner Regierungen auf die Rechtsstaatlichkeit wirksam entgegentrete.



Der Bundesregierung attestierte Amnesty bisher eine "gute Abwägung" zwischen der Pandemie-Bekämpfung und der Einschränkung von Grundrechten.