Die europäische Autoindustrie fordert, Corona-Krisenhilfen in den Ausbau von Ladenetzen für Elektroautos und andere alternative Antriebe zu stecken.

Der Chef des Herstellerverbands Acea, Manley, sagte, zwar müsse auch die Industrie selbst mehr investieren. Das aber werde nicht ausreichen. Deshalb hoffe die Branche auf Unterstützung auch aus nationalen Hilfsprogrammen, um die Nachfrage nach Autos, Vans, Lastwagen und Bussen mit alternativen Antrieben anzuschieben. Das werde die Erholung der europäischen Wirtschaft stützen und gleichzeitig auf dem Weg zu den ehrgeizigen Klimazielen helfen. Manley betonte, die Coronakrise sei das bislang größte einzelne Risiko, dem die Autoindustrie je ausgesetzt gewesen sei.



Dem Verband zufolge wurden in Europa während der Pandemie über 4 Millionen Fahrzeuge weniger produziert als sonst in demselben Zeitraum üblich gewesen wäre. Das entspreche einem Wert von 122 Milliarden Euro. Prognosen zufolge soll der Absatz in diesem Jahr um ein Viertel einbrechen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 20.10.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg von Neuinfektionen und Inzidenzwert? (Stand: 20.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 28.09.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 20.10.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 15.10.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Oberflächen: Wie lange sich das Coronavirus dort hält (Stand 12.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 24.09.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 14.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.10.)

+ "Superspreader-Events": Wenn Demos, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden (Stand: 13.10.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Clubs: Wie es um die Öffnung von Diskotheken steht (Stand: 03.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 15.10.)

+ Übersicht: die Beherbergungsverbote in den Bundesländern (Stand: 17.10.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 04.10.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 10.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.?

Diese Nachricht wurde am 20.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.