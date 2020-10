Unionsfraktionschef Brinkhaus hat Vorwürfe zurückgewiesen, das Parlament sei in der Corona-Krise von der Regierung übergangen worden.

In einem Schreiben von Brinkhaus an die Abgeordneten von CDU und CSU heißt es, seit dem 11. März habe man sich über siebzigmal im Plenum mit dem Thema befasst. Der Bundestag habe dazu Gesetze beschlossen und teilweise auch die Regierung korrigiert. Gleichwohl sei es richtig, insbesondere Verordnungsermächtigungen für die Bundesregierung immer wieder zu hinterfragen. Zudem sei es wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern die Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie noch besser zu erklären.



Brinkhaus reagierte damit auf Kritik, dass die Regierungen von Bund und Ländern die Entscheidungen in der Corona-Krise an den Parlamenten vorbei träfen.

