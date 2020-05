Der britische Premierminister Johnson hat seinen umstrittenen Chefberater Cummings in der Affäre um angebliche Lockdown-Verstöße verteidigt.

Nach einem ausführlichen Gespräch mit Cummings sei er zu dem Schluss gekommen, dass dieser den Instinkten eines Vaters gefolgt sei, sagte Johnson vor Journalisten. Cummings habe in jeder Hinsicht verantwortlich, legal und mit Integrität gehandelt, so der Regierungschef.



Zuvor war nicht nur von der Opposition, sondern auch aus den eigenen Reihen der Druck auf Cummings gestiegen, wegen angeblicher Verstöße gegen die Lockdown-Regeln von seinem Posten zurückzutreten. Dem Wahlkampfstrategen wird vorgeworfen, mit einer Reise von London zu seinen Eltern ins rund 430 Kilometer entfernte Durham Ende März die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie umgangen zu haben. Cummings selbst erklärte, er habe die Betreuung seines vierjährigen Sohnes sicherstellen wollen, weil seine Frau an Covid-19 erkrankt gewesen sei.