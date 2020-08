Der Bund will seine Kunstsammlung erweitern, um in der Corona-Krise Künstler zu unterstützen.

Wie Kulturstaatsministerin Grütters der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagte, wurde dafür der Etat der Sammlung zeitgenössischer Kunst um zweieinhalb

Millionen Euro auf nun drei Millionen Euro erhöht. Mit dem Geld sollen demnach in diesem Jahr 150 Werke erworben werden.



Die Anfang der 1970-er Jahre gegründete Sammlung zeitgenössischer Kunst des Bundes wird von der Kulturstaatsministerin verwaltet. Eine halbe Million Euro steht pro Jahr normalerweise zur Verfügung. Damit soll das künstlerische Schaffen in der Bundesrepublik Deutschland dokumentiert werden. Die Werke werden an öffentliche Institutionen, Ministerien, Botschaften, das Bundeskanzleramt, aber auch an zahlreiche Museen in Deutschland ausgeliehen.