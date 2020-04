Nach Einschätzung von Bundesbildungsministerin Karliczek wird regulärer Schulbetrieb erst dann wieder möglich sein, wenn große Bevölkerungsgruppen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft sind.

So lange werde es eine Mischung aus Präsenz- und Digitalunterricht geben, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die aktuelle Ausnahmesituation werde bis weit in das nächste Schuljahr andauern.



Experten gehen davon aus, dass ein Impfstoff frühestens Mitte nächsten Jahres auf den Markt kommen wird. Das würde bedeuten, dass Kinder und Jugendliche noch monatelang in weiten Teilen von zuhause aus lernen müssen.



Karliczek zeigte sich außerdem offen für eine generelle Anhebung der Abiturnoten in diesem Jahr. Wenn man deutschlandweit feststelle, dass sich die derzeitige Lage negativ auf die Noten auswirke, könne gegebenenfalls nachgesteuert werden, erklärte die Ministerin.