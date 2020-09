Der Bundestag hat finanzielle Hilfen für die Kommunen in der Corona-Krise beschlossen.

Union, SPD, Grüne und FDP stimmten für die erforderliche Änderung des Grundgesetzes. Vorgesehen ist, dass der Bund einen größeren Anteil der Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende übernimmt. Für den Bund bedeutet das dauerhaft jährliche Zusatzkosten von etwa 3,4 Milliarden Euro. Außerdem erstatten Bund und Länder den Kommunen in diesem Jahr einmalig die Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer, die maßgeblich auf die Corona-Krise zurückzuführen sind.



Die Abgeordneten stimmten am Abend auch der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes zu. In Zukunft kann damit ein einzelner Eigentümer den Einbau einer Ladestation für Elektrofahrzeuge oder einen barrierefreien Umbau auch ohne Zustimmung der anderen Eigentümer durchsetzen, wenn er die Kosten dafür selbst trägt. - Ebenfalls verabschiedet wurde das Verbot bestimmter Wegwerfartikel aus Plastik, wie es die EU vorgegeben hat. Einwegprodukte aus Kunststoff, für die es Alternativen gibt, sollen ab Juli 2021 nicht mehr verkauft werden dürfen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.