Die Bundesregierung hat Millionenhilfen für von der Corona-Krise betroffene Busreiseunternehmen in Aussicht gestellt.

Bei einer Demonstration von Firmen der Branche in Berlin kündigte Bundesverkehrsminister Scheuer Hilfsgelder in Höhe von 170 Millionen Euro an. Sie sollen in den geplanten Nachtragshaushalt einfließen.



Wegen der Corona-Beschränkungen sind Busunternehmen viele Aufträge wie Klassenfahrten, Reisen und Vereinsausflüge weggebrochen. Branchenverbänden zufolge liegt der Verlust je Unternehmen bereits bei mehr als 500.000 Euro.