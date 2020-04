Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisiert die Lockerung des Arbeitszeitgesetzes für Menschen in systemrelevanten Berufen in der Corona-Krise.

Bereits heute arbeiteten viele Menschen am Limit, sagte DGB-Chef Hoffmann der "Augsburger Allgemeinen" zu der entsprechenden Verordnung von Bundesarbeitsminister Heil. Das betreffe etwa das Gesundheitswesen, den Lebensmitteleinzelhandel, die Rettungsdienste oder die öffentlichen Verkehrsmittel. Die Gesundheit dieser Menschen gelte es zu schützen, gerade in Zeiten, in denen sie einen so wichtigen Job machten.



Laut der Verordnung von Heil sind ab heute für einen befristeten Zeitraum bis zum 30. Juni Ausnahmen von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes zugelassen. So kann etwa die werktägliche Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden und die wöchentliche Arbeitszeit in dringenden Ausnahmen 60 Stunden überschreiten.