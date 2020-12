Der Geschäftsführer des Diakonie Sozialdienstes in Thüringen, Gebhardt, warnt angesichts der Corona-Pandemie vor einer zunehmenden Vernachlässigung der Altenpflege.

Die Politik müsse sich Gedanken machen, wie man der Pflege der Alten wieder größere Bedeutung schenke, sagte Gebhardt im Deutschlandfunk (Audio). Das gelte insbesondere jetzt in der Krise, aber auch darüber hinaus. Man habe den Bereich der Pflege in der Vergangenheit übermäßig reguliert und zu viele gesetzliche Vorgaben gemacht. Jetzt, wo es darauf ankomme, sei man in der Branche aber völlig auf sich allein gestellt.

Arbeit in rechtlicher Grauzone

Bei einem Covid-19-Ausbruch in einer seiner Einrichtungen Mitte November habe man ohne konkrete Abstimmung mit dem Gesunheitsamt handeln müssen, da dieses aufgrund der angespannten Lage im Landkreis völlig überlastet gewesen sei. Man habe Mitarbeitende aus der Quarantäne holen müssen, um den Pflegebetrieb aufrechtzuerhalten und sich damit in eine rechtliche Grauzone begeben, betonte Gebhardt: "Eine ethische Entscheidung." In der Pandemie bleibe vieles auf der Strecke, die Menschen benötigten mehr als saubere Kleidung und ein frisch gemachtes Bett - "sie brauchen Herzlichkeit und menschliche Nähe." Dafür fehle jedoch zunehmend die Zeit und das Personal, erklärte Gebhardt.

Margot Käßmann fordert mehr Wertschätzung

Auch die evangelische Theologin Margot Käßmann fordert in der Pandemie mehr Wertschätzung für Pflegekräfte. Es werde geradezu ignoriert, was da geleistet werde, sagte die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) dem SWR: "Das tut mir fast weh, dass unsere Gesellschaft das so wenig wahrnimmt." Käßmann verwies auf die Anstrengungen, die gerade jetzt zu Weihnachten aufgebracht würden, um Corona-Schnelltests noch so nebenbei in den Einrichtungen zu organisieren. Das sei ein Kraftakt. Die Situation der Pflege und der alten Menschen werde in der Gesellschaft gerne verdrängt, sagte Käßmann weiter. Die aktuelle Lage habe die bestehenden Probleme wie ein Brennglas verschärft.

"Kümmern statt Klatschen"

Die Diakonie Mitteldeutschland ruft unter dem Motto "Kümmern statt Klatschen" dazu auf, sich in der Pandemie freiwillig in Pflegeeinrichtungen zu engagieren, wo "Erschöpfung, Mehrarbeit und Angst" derzeit allgegenwärtig seien.

