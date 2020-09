Beim sogenannten Schulgipfel im Bundeskanzleramt sind große Beschlüsse ausgeblieben. Die meisten Punkte wurden bereits beim letzten informellen Treffen im August vereinbart und nun lediglich präzisiert. Die Reaktionen sind verhalten.

An dem Treffen in Berlin hatten Bundeskanzlerin Merkel, Bundesbildungsministerin Karliczek, die SPDVorsitzende Esken und die Kultusministerinnen und -minister aus 14 Ländern teilgenommen. Folgendes wurde vereinbart:

Dienst-Laptops für Lehrkräfte

Die 800.000 Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland sollen möglichst zügig die schon im August versprochenen Dienst-Laptops bekommen. Der Bund will die dafür veranschlagten 500 Millionen Euro noch in diesem Jahr vorstrecken, damit die Anschaffung schneller geht. Erst nachträglich soll die Finanzierung aus dem 750 Milliarden Euro schweren Corona-Aufbaufonds der EU erfolgen. Bildungsgewerkschaften hatten bemängelt, dass Lehrer ihre Privatrechner nutzen müssen und dabei Gefahr laufen, gegen Datenschutzbestimmungen zu verstoßen.

Ausbildung von IT-Administratoren

Bekräftigt wurde außerdem, dass sich der Bund mit 500 Millionen Euro an den Kosten zur Ausbildung und Finanzierung von IT-Administratoren beteiligen will, die sich um die Technik an den Schulen kümmern sollen.

Bundesweite Bildungsplattform

Der Aufbau einer bundesweiten Bildungsplattform und sogenannter digitaler Kompetenzzentren wurde verabredet, in denen Lehrer für die Arbeit mit digitalen Unterrichtsmitteln weitergebildet werden sollen. Dies hatten Union und SPD allerdings auch schon bei ihrem Koalitionstreffen Ende August vereinbart. Die genaue Ausgestaltung ist noch offen.

Flatrate für Schüler

Fortschritte gibt es nach Angaben von Bildungsministerin Karliczek beim Thema Daten-Flatrate für Schüler - ebenfalls ein Thema, das im vergangenen Monat bereits angeschoben wurde. Weitere Telekommunikationsanbieter hätten sich der Idee angeschlossen. Für alle Schüler soll es einen Datentarif für zehn Euro pro Monat geben. Für bedürftige Schüler soll der Tarif kostenlos sein.

Kritik der FDP

Während sich die Teilnehmer mit Blick auf die Ergebnisse und die Zusammenarbeit von Bund und Ländern zufrieden äußerten, gab es von anderer Seite Kritik. Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Sattelberger, warf den Ministern fehlendes Gespür für die nötige Geschwindigkeit in der Krise vor. Statt mit Kosmetik zu kleckern, müssten Bund und Länder jetzt klotzen, sagte er.



Deutschlandfunk-Korrespondentin Nadine Lindner sprach ebenfalls von übersichtlichen Ergebnissen. Vieles sei bei Absichtserklärung geblieben, sagte sie im Deutschlandfunk (Audio-Link).

Bildungsverband ist enttäuscht

Der Vorsitzende der Gewerkschaft Bildung und Erziehung, Beckmann, äußerte sich ebenfalls enttäuscht. Sechs Monate nach Beginn der Corona-Krise befinde man sich immer noch im Bereich der Absichtserklärungen, sagte Beckmann im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Politik müsse endlich einen Zeitstrahl skizzieren, wann welche Angebote zur Digitalisierung zur Verfügung stünden. Eltern hätten hohe Erwartungen an die Schulen. Doch dort komme bisher nichts an, betonte Beckmann.



Der Sprecher der Bundesschülerkonferenz, Krauß, sagte im ZDF, dass die Lehrer zudem auch fortgebildet und die Schüler im Bereich der Medienbildung geschult werden müssten.



Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin und Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Hubig, kündigte ein Gespräch mit Experten zum Thema Lüftungshygiene an. Ein weiterer Schulgipfel soll Anfang des kommenden Jahres stattfinden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 22.09.)

+ Weltweit Rekord-Zahlen bei Corona-Neuinfektionen (Stand: 21.09.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist (Stand: 02.09.)

+ Neue Entwicklung: Warum die Corona-Sterberate so niedrig und die Infektionszahl so hoch ist (Stand: 04.09.)

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 15.09.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 25.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 27.08.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 27.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 21.09.)

+ Symptome: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 16.09.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 06.09.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 05.09.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 27.8.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.