Die EU-Kommission hat die Kreditnotprogramme der deutschen Bundesländer in der Coronavirus-Krise genehmigt.

Damit können nun auch die regionalen Förderbanken spezielle Niedrigzinsdarlehen nach dem Vorbild der bundeseigenen KfW vergeben. Wie Bundeswirtschaftsminister Altmaier in Berlin mitteilte, hatte die EU-Kommission keine Einwände gegen die Regelungen der einzelnen Bundesländer. Somit sei der Weg für eine sofortige Umsetzung der Kreditprogramme frei. Neben dem KfW-Sonderprogramm sei das ein weiterer wichtiger Baustein, um den Unternehmern einen schnellen Zugang zu mehr Liquidität zu ermöglichen, erklärte Altmaier.



Die Zustimmung der Kommission war nötig, weil die Behörde in der Europäischen Union die letzte Entscheidungsinstanz bei der staatlichen Stützung von Unternehmen ist. So soll unfairer Protektionismus verhindert werden.