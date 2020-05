Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs haben einen Aufruf zur Finanzierung von Impfstoffen und Arzneien gegen das Coronavirus gestartet.

Ziel ist es, einen Betrag von 7,5 Milliarden Euro einzsammeln. Am Montag soll es eine internationale Geberkonferenz geben. In einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" heißt es, die Mittel sollten eine beispiellose globale Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Regulierungsbehörden, Industrie und Regierungen, internationalen Organisationen, Stiftungen und Vertretern des Gesundheitswesens in Gang setzen. Wenn ein Impfstoff entwickelt werde, solle dieser für alle zugänglich und erschwinglich sein. Zu den Initiatoren gehören neben Bundeskanzlerin Merkel unter anderem Frankreichs Präsident Macron, Italiens Ministerpräsident Conte, sowie EU-Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen.