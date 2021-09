Die Europäische Zentralbank verringert im vierten Quartal leicht das Tempo ihrer milliardenschweren Anleihenkäufe.

Zugleich bestätigte die EZB in Frankfurt am Main die Laufzeit des Corona-Notkaufprogramms PEPP bis mindestens Ende März 2022. Das auf insgesamt 1,85 Billionen Euro angelegte Programm ist eines ihrer Hauptinstrumente, um den Kreditfluss an die Wirtschaft während der Corona-Krise zu stützen. Zuletzt investierte die EZB über das PEPP monatlich etwa 80 Milliarden Euro in Wertpapiere.



Ein Ende des Zinstiefs im Euroraum ist unterdessen nicht in Sicht. Den Leitzins hält die EZB weiterhin bei null Prozent. Geschäftsbanken müssen nach wie vor 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Notenbank parken.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Infektionsgeschehen: Wofür die "Hospitalisierungsrate" steht (Stand 27.08.)



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 09.09.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 29.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.