In der Corona-Krise hat der Flughafen in Frankfurt am Main im September erneut einen Rückgang der Passagierzahlen verzeichnet.

Wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte, zählte Deutschlands größter Flughafen im vergangenen Monat knapp 1,15 Millionen Gäste. Das seien fast 83 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zum August waren es 360.000 weniger Passagiere. Auch das Aufkommen an Fracht und Luftpost sank den Angaben zufolge im September im Jahresvergleich um mehr als fünf Prozent auf 162.558 Tonnen.



Wegen neuer Infektionswellen hatten Regierungen in Europa seit Mitte August wieder verstärkt Reisewarnungen für Urlaubsregionen und ganze Länder erlassen. Damit wurde die Erholung des Flugverkehrs in der Corona-Krise wieder ausgebremst, erklärte Fraport.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.