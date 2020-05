Der Deutsche Frauenrat hat vor Rückschritten in der Gleichstellungspolitik durch die Corona-Krise gewarnt.

Die Krise sei "besorgniserregend für die gleichstellungspolitische Entwicklung in Deutschland", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von 17 Frauenverbänden. Die Krise werde dabei auch als Vorwand genutzt, um Vorhaben zugunsten von mehr Teilhabe von Frauen zu verzögern.



Die Verbände hatten vor der Bundestagswahl 2017 die Forderung nach gleichberechtigter Teilhabe, gleicher Bezahlung von Frauen und Männern sowie nach mehr Verbindlichkeit in der Gleichstellungspolitik erhoben. Sie dringen nun vor allem auf die im Koalitionsvertrag vereinbarte Verschärfung und Ausweitung des Gesetzes für mehr Frauen in Führungspositionen. Dieses Vorhaben stößt auf Widerstand von Wirtschaftsminister Altmaier (CDU), der mögliche Mehrbelastungen für Unternehmen befürchtet.

"Rückfall in die 1950er Jahre"

Einen "familienpolitischen Rückfall in die 1950er Jahre" kritisierte Grünen-Parteichefin Baerbock. "Die unausgesprochene Erwartung beim Schließen von Schulen und Kitas war offenbar: Die Mütter bleiben zuhause, kümmern sich um die Kinder und kochen noch schön, hat doch früher auch so funktioniert", sagte sie dem Portal "LinkedIn". Ziel müsse sein, dass jedes Kind in Deutschland in den nächsten Wochen zumindest zeitweise betreut werde. Dies müsse mit mindestens der gleichen Vehemenz angegangen werden wie die Wiederöffnung der Bundesliga, betonte Baerbock.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Maßnahmen in Deutschland

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Schulen in Deutschland: Wann und wie öffnen die Schulen wieder?

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kita und Kindergarten weitergeht

+ Wiedereinführung von Schutzmaßnahmen: Streit um die Obergrenze für Corona-Neuinfektionen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Was die Kennzahlen bedeuten: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.

Erkrankung, Medikamente und Schutz

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Überwachung: Coronavirus-Testkapazitäten nur zu einem Drittel ausgelastet

+ Kitas und Schulen: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Gesichtsmasken und Schutz gegen das Coronavirus: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Doppelt eingeschränkt: Was die Corona-Pandemie für Menschen mit Behinderung bedeutet

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

Fake News und Verschwörungstheorien

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Bill Gates ist zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.