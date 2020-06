Bei der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sollen offenbar 62 der bundesweit 172 Filialen schließen.

Das erfuhren mehrere Nachrichtenagenturen aus Verhandlungskreisen. Derzeit beraten das Management, der Betriebsrat und die Gewerkschaft Verdi über einen Sanierungstarifvertrag. Demnach stünden damit rund 5.000 der insgesamt noch 35.000 Arbeitsplätze auf der Kippe. Für die Betroffenen solle es einen Sozialplan geben. Die detaillierten Pläne würden am Freitag vorgestellt und dann auch der Gläubigerversammlung vorgelegt. Verdi, Vertreter des Gesamtbetriebsrats und des Konzerns äußerten sich bisher nicht zu den Berichten.



Galeria Karstadt Kaufhof hatte Anfang April ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Dieses gilt als Vorstufe der Insolvenz, folgt den gleichen Regeln und mündet oft in ein reguläres Insolvenzverfahren.