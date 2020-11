Nach dem digitalen Luftverkehrsgipfel zur schwierigen Lage der Branche in der Corona-Krise hat der Flughafenverband ADV Bund und Länder aufgefordert, schnell zu handeln.

ADV-Präsident Schulte sagte, er begrüße zwar die grundlegende Bereitschaft, den notleidenden Flughäfen unter die Arme zu greifen. Die konkrete Ausgestaltung von Hilfen sei aber noch offen. Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und UFO kritisierten, dass es bei den Beratungen kein klares Bekenntnis zum Erhalt von Arbeitsplätzen gegeben habe.



Nach einem Vorschlag von Bundesverkehrsminister Scheuer sollen sich der Bund und die Länder mit Flughafen-Standorten jeweils zur Hälfte an einem Rettungspaket für die Branche beteiligen. Er strebt Hilfen in einem Volumen von insgesamt bis zu einer Milliarde Euro an. Aus dem Bundesfinanzministerium hieß es, im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr sei ein derartiges Unterstützungsprojekt nicht enthalten.

