Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert in der Corona-Krise einen besseren Gesundheitsschutz an den Schulen. Die GEW-Vorsitzende Tepe sagte im Deutschlandfunk, das Robert Koch-Institut habe empfohlen, in Regionen mit mehr als 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche wieder den Wechselunterricht einzuführen.

Das werde aber nicht gemacht. Ein solcher Wechselunterricht könne in täglichen oder wöchentlichen Wechseln erfolgen, wobei die Schülerinnen und Schüler für die Zeit ohne Präsenzunterricht Aufgaben bekämen. Tepe betonte, dass die Lehrkräfte dabei regelmäßigen Kontakt zu den Schülern hätten. Das Problem beim ersten Lockdown sei ja gewesen, dass viele Schülerinnen und Schüler den Anschluss verloren hätten.



Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Göring-Eckardt, forderte, sämtliche Schulen in Deutschland mit speziellen Viren-Luftfiltern auszustatten. Die Bundesregierung müsse im Eiltempo ein Sofortprogramm zur Beschaffung solcher Filter für jeden Klassenraum auf den Weg bringen, sagte sie im ZDF Morgenmagazin. Es müsse deshalb vorgesorgt werden, damit am Ende nicht doch wieder die Kinder die Leidtragenden seien.

