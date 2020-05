Bundesfamilienministerin Giffey, SPD, plädiert dafür, dass von den geplanten Konjunkturhilfen in der Corona-Krise besonders Frauen profitieren.

Im ARD-Fernsehen warnte sie davor, bei der Belebung der Wirtschaft die Familien zu vergessen. Man dürfe nicht in traditionelle Rollenmuster zurückfallen. Es gehe darum, dass diejenigen, die jetzt in den Sorgeberufen und in der familiären Arbeit viel leisteten, unterstützt würden. Giffey bekräftigte zudem ihre Forderung, die Lohnfortzahlung für Eltern zu verlängern, die wegen geschlossener Kitas oder Schulen nicht arbeiten können.