Die Zahl der Beschäftigten in der deutschen Industrie ist wegen der Corona-Krise so stark gesunken wie seit zehn Jahren nicht mehr. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren Ende August rund 5,5 Millionen Menschen im verarbeitenden Gewerbe tätig - knapp 180.000 weniger als im Vorjahr.

Damit sank die Zahl der Beschäftigten um 3,1 Prozent. Am stärksten fiel mit 5,7 Prozent der Rückgang in der Metallerzeugung und -bearbeitung aus. Deutlich zurückgegangen sind auch die Beschäftigtenzahlen in der Autobranche und in der Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.