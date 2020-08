Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt fordert einen verstärkten Kampf gegen die wachsende Jugendarbeitslosigkeit in der Corona-Krise.

In den Krisenmonaten sei die Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen um 40 Prozent gestiegen, sagte sie der "Welt am Sonntag". Man dürfe nicht zulassen, dass eine ganze Generation verloren gehe. Nötig seien ein Schutzschirm und eine Starthilfe für Berufseinsteiger. Dafür sollten die Eingliederungshilfen der Bundesagentur für Arbeit auf 500 Millionen Euro aufgestockt werden. Göring-Eckardt betonte, auch könnte der Staat in schwächelnden Branchen einen Teil der Lohnkosten übernehmen.