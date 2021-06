Kulturstaatsministerin Grütters hat zum Start der Sommer-Berlinale bundesweit einheitliche Öffnungsperspektiven für Kinos gefordert.

Gemeinsam habe man alles dafür getan, dass die Filmfestspiele nach dem virtuellen Branchentreff im März jetzt den roten Teppich für das Publikum ausrollen könnten, sagte die CDU-Politikerin vor der Eröffnung am Abend in Berlin. Es sollten aber alle Menschen in ganz Deutschland endlich die Chance haben, die Magie des Kinos für sich wieder zu entdecken.



Der Startschuss für das sogenannte Summer Special der 71. Internationalen Filmfestspiele Berlin fällt am Abend im eigens errichteten Open-Air-Kino auf der Museumsinsel. Bis zum 20. Juni sind Filmvorführungen in 16 Freiluft-Kinos geplant. Zu sehen sind insgesamt 126 Produktionen aus 56 Ländern.



Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.