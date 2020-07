Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen hat der deutsche Einzelhandel die Verbraucher aufgefordert, wieder mehr Disziplin bei der Einhaltung der Corona-Regeln an den Tag zu legen.

Der Präsident des Handelsverbandes Deutschland, Sanktjohanser, sagte, wenn die Einschränkungen wieder verschärft würden, wären viele Handelsunternehmen nicht mehr zu retten. Offenbar nähmen viele es nicht mehr so genau mit der Einhaltung der Regeln. Er appellierte an die Verbraucher, das Erreichte nicht kaputt zu machen.



Nach Darstellung des Verbandes werden die Handelsunternehmen Umsatzeinbußen von 40 Milliarden Euro hinnehmen müssen. Dies könne 50.000 Geschäfte in Deutschland die Existenz kosten. Nicht eingerechnet ist der Lebensmittelhandel.