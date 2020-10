Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Wollseifer, hat angesichts der Corona-Krise zu verstärkten Bemühungen um die Besetzung freier Ausbildungsplätze aufgerufen.

Im Augenblick seien noch über 29.000 Ausbildungsplätze frei, die man sofort besetzen könnte, sagte Wollseifer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er appelliere an die Betriebe, dass die Aufholjagd weitergehen müsse. Und den Jugendlichen sage er, dass sie noch eine Ausbildung beginnen könnten, auch wenn das Ausbildungsjahr bereits gestartet sei. Im Mai habe das Minus bei neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen bei über 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gelegen, Ende August seien es noch rund 10 Prozent gewesen. Er hoffe, dass sich die Lage weiter bessere.



Von der Bundesregierung verlangte Wollseifer zusätzliche Hilfen in der Corona-Krise. So müssten auch Betriebe mit bis zu zehn Mitarbeitern staatlich verbürgte KfW-Sofortkredite bekommen. Gerade die kleinen Handwerksbetriebe brauchten diese Unterstützung.

