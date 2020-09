Vor dem Hintergrund der Corona-Krise haben Hilfsorganisationen mehr Unterstützung für die syrische Bevölkerung gefordert.

Der Leiter von Caritas International, Müller, sagte in Berlin, die derzeitige Situation im Land sei miserabel. In den vergangenen Wochen habe sich die Situation durch die Pandemie noch einmal zugespitzt. Laut Müller ist etwa die Hälfte der syrischen Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen. Er plädierte dafür, stärker in die Basisinfrastruktur des Landes zu investieren, damit die Menschen eine minimale Möglichkeit bekämen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ähnlich äußerte sich die Politologin Asseburg. Man dürfe nicht nur reine Nothilfe leisten, sagte sie. Deutschland, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, müsse sich stärker für eine bessere Kooperation der Mitgliedsstaaten einsetzen, um Syrien zu helfen.

