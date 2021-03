Der Historiker und Schriftsteller Philipp Blom hat sich angesichts der Herausforderungen des Klimawandels für einen grundlegenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel ausgesprochen.

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass die Menschheit verwundbar sei und sie die Natur nicht in der Art und Weise beherrsche, wie sie gedacht habe, sagte Blom im Deutschlandfunk (Audio-Link). Daher brauche es eine "harte Kehrtwende zugunsten nachfolgender Generationen". Nach Ansicht des Historikers ist die Pandemie der Anfang einer Revolution, die in der Menschheitsgeschichte einmalig ist. In der Corona-Krise habe man gesehen, dass man, wenn der Druck groß genug sei, die "Maschinerie des Hyperkapitalismus" anhalten könne. Dennoch sei der Mensch kein ideales rationales Wesen, das allein auf Grundlage von mehr wissenschaftlichen Erkenntnissen immer das Richtige tue.

Wollen wir die kommende Transformation erleiden oder selbst gestalten?

Momentan drückten sich die Regierungen noch davor, die Herausforderung der Klimakatastrophe anzunehmen, weil viele - vor allem im Westen - noch sehr reich seien und das Problem vordergründig noch nicht genug dränge, meint Blom. Doch bis sich dies ändere sei es nur noch eine Frage der Zeit. Daher müsse sich die Weltbevölkerung fragen, ob sie die kommende Transformation erleiden oder selbst gestalten wolle.



Die Idee einer bronzezeitlichen Gesellschaft, in der sich die Natur bezwingen lasse, sei überholt, konstatierte Forscher. Als Beispiel nannte er die Abholzung des Regenwaldes zugunsten der Landwirtschaft. Diese werde das Klima verändern und für mehr Migration sorgen als es die westliche Gesellschaft verkraften könne. Solche kapitalistischen Verhaltensweisen würden zwangsläufig zu einem "Selbstmord-Trip". Daher müsse die Menschheit nun lernen, dass sie nur kleines Rädchen in der Natur sei und versuchen, intelligent in der Natur zu leben.

