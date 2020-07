Der Historiker Kiran Klaus Patel hat die Kritik am milliardenschweren Corona-Hilfsfonds der EU zurückgewiesen.

Noch vor zehn Jahren wäre ein derart gewaltiges Hilfspaket zur Unterstützung von besonders von der Pandemie betroffenen Mitgliedsstaaten undenkbar gewesen, sagte der Professor für Europäische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München im Deutschlandfunk (Audiolink). Die neuen Formen des Schuldenmachens zugunsten der Gemeinschaft seien "historisch einmalig". Kritische Aussagen, dass die Mitgliedsstaaten noch nie so nationalistisch ausgerichtet und zerstritten gewesen seien wie in diesen Wochen, seien daher falsch, so Patel. Häufig werde die EU-Gründergeneration überhöht. Doch nach Ansicht des Historikers hätten auch damals nationale Interessen im Vordergrund gestanden. Verhandlungen in den 1960er Jahren hätten häufig deutlich länger gedauert als heute und seien von teils "sehr aggressiven Worten gegeneinander geprägt" gewesen. Dies werde häufig vergessen und voreilig der Untergang der EU prophezeit.



Vor einer Woche hatten sich die europäischen Staats- und Regierungschefs auf ein Hilfsprogramm gegen die Folgen der Corona-Pandemie und den langfristigen Haushalt der EU geeinigt. Der Etat für die kommenden sieben Jahre soll mehr als eine Billion Euro betragen, der Aufbaufonds 750 Milliarden Euro. Zuletzt war auch aus Reihen des Europaparlaments Kritik daran laut geworden. So hatte unter anderem der Vorsitzende der EVP-Fraktion, Weber, einen fehlenden europäischen Mehrwert kritisiert.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Urlaub: Zelt, Wohnwagen, Ferienhaus: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Infektionen: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern

+ Corona-Tests an Flughäfen: was spricht dafür, was dagegen?

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Maskenpflicht in Bussen und Bahnen: Wer setzt sie eigentlich durch?

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

+ Desinformation: Warum Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist

Ansteckung und Übertragung

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus?

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus?

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Massenveranstaltungen: Demos und ähnliches haben die Infektionszahlen offenbar kaum beeinflusst

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Schwangerschaft: Erstmals wurde in Frankreich eine Übertragung von Covid-19 auf einen Fötus nachgewiesen

Test und Schutz

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen.

+ Tests: Wie sinnvoll sind Corona-Massentests für alle?

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.