In den USA sind inzwischen mehr als 2.000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das geht aus einer Auflistung der Johns-Hopkins-Universität hervor. Die Zahl der Ansteckungen wird mit mehr als 121.000 angegeben.

Ein Großteil der Toten entfällt auf den Bundesstaat New York, der besonders stark von der Epidemie betroffen ist. Gouverneur Cuomo hat die Zahl der Toten dort zuletzt mit mehr als 730 angegeben. Die Präsidentschaftsvorwahlen in New York wurden vom 28. April auf den 23. Juni verschoben.



Die US-Regierung erwägt nach den Worten von Präsident Trump, New York und andere besonders betroffene Landesteile abzuschotten. Es gebe Überlegungen zu Reisebeschränkungen für Regionen, in denen sich besonders viele Menschen infiziert hätten. Neben New York werde auch über New Jersey und Teile von Connecticut nachgedacht.