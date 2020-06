Der Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass die Corona-Krise die afrikanischen Länder südlich der Sahara wirtschaftlich noch härter treffen wird als befürchtet.

In diesem Jahr drohe der Region ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Leistung um 3,2 Prozent, teilte der IWF mit. Im April sei man noch von 1,6 Prozent für Subsahara-Afrika ausgegangen. Das Einkommen pro Kopf werde im Durchschnitt um sieben Prozent sinken.



Dies liegt demnach unter anderem an den strengen Corona-Maßnahmen, die viele Länder Afrikas verhängt haben. Zudem spielten eine stark gesunkene Nachfrage sowie die unterbrochenen Lieferketten und der globale Rückgang der Wirtschaftsleistung eine Rolle, hieß es. Die meisten Ansteckungen mit dem Coronavirus auf dem afrikanischen Kontinent gab es bislang in Südafrika, Ägypten, Nigeria und Ghana.