Der Internationale Währungsfonds hat davor gewarnt, die immensen Staatshilfen der Regierungen in der Corona-Krise zu schnell zurückzufahren.

Man sei noch nicht über den Berg, heißt es in einer Erklärung von IWF-Ökonomen. Es sei unklar, wie schnell und stark die wirtschaftliche Erholung ausfallen werde. Bislang sei die beispiellose Summe von fast elf Billionen Dollar mobilisiert worden, um die Folgen der Pandemie abzumildern. Das werde die ohnehin schon hohe Verschuldung in vielen Staaten noch weiter noch oben treiben. Zu schnell aus dem Krisenmodus rauszugehen, wäre aber ein noch größeres Risiko und könnte länger Probleme bereiten. Denn die Pandemie werde Strukturen verändern. Viele Jobs, die in der Krise weggefallen seien, würden wahrscheinlich nicht wieder zurückkommen. Regierungen müssten Ressourcen verlagern, von der Förderung alter Branchen hin zu einer stärkeren Digitalisierung, betonten die Ökonomen.

