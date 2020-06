Auf Mallorca sind zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Beschränkungen in Spanien wieder deutsche Urlauber gelandet.

Eine Maschine aus Düsseldorf mit 165 Touristen an Bord kam am Vormittag in Palma de Mallorca an. Die Urlauber wurden von Mitarbeitern ihrer Hotels, von Politikern und Passanten mit Beifall begrüßt. Seit heute dürfen zunächst nur Menschen aus Deutschland wieder auf die Balearen-Inseln Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera reisen. In einem ersten Kontingent sind insgesamt bis zu 10.900 Reisende erlaubt.



Mit dem Pilotprojekt werden Sicherheitsmaßnahmen gegen Covid-19 getestet. Diese sollen dann landesweit zum Einsatz kommen, wenn sich ganz Spanien vom 21. Juni an wieder für den Massentourismus aus den Ländern des Schengenraumes öffnet. Die Branche trägt in Spanien rund zwölf Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei und beschäftigt mehr als 2,5 Millionen Menschen.



Das Auswärtige Amt in Berlin hatte um Mitternacht die Reisewarnung für 27 europäische Länder aufgehoben. Außenminister Maas appellierte an die Eigenverantwortung aller Urlauber.