Der Umgang mit der Corona-Pandemie hat nach Ansicht des scheidenden Siemens-Chefs Kaeser Deutschlands Schwächen bei der Digitalisierung deutlich aufgezeigt.

Deutschland sei im Vergleich zu anderen Industriestaaten zurückgefallen, sagte er im Bayerischen Rundfunk. Das Corona-Jahr 2020 habe schonungslos offengelegt, was Digitalisierung bedeute - und auch ihr Fehlen, sagte der Manager. Deutschland sei in wesentlichen Fragen am Anspruch gescheitert, eine Technologienation ersten Ranges zu sein. Er erhoffe sich eine Kraftanstrengung, um hier nicht weiter abgehängt zu werden.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.