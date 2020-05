Bundesbildungsministerin Karliczek hat vor einem Überbietungswettbewerb bei der Wiedereröffnung von Schulen und Kitas in der Coronakrise gewarnt.

Die CDU-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, alle würden sich wünschen, dass Kitas und Schulen möglichst rasch wieder vollständig öffnen können. Der Gesundheitsschutz müsse aber weiter an erster Stelle stehen. Mehrere Medizinerverbände und das Deutsche Kinderhilfswerk hatten dafür plädiert, Schulen und Kitas umgehend wieder zu öffnen.



Darüber entscheiden die Bundesländer. In Sachsen haben Kindergärten und Grundschulen den Betrieb bereits wieder aufgenommen. In Nordrhein-Westfalen sollen alle Kinder ab dem 8. Juni wieder in ihre Kitas und die Tagespflege zurückkehren können.