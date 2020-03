Innerhalb der Europäischen Union droht ein Streit über den gemeinsamen Kurs in der Wirtschaftskrise, die durch die Coronavirus-Pandemie verursacht wird.

Der EU-Gipfel, der als Video-Konferenz abgehalten wurde, ist Agenturberichten zufolge festgefahren. Italiens Regierungschef Conte sei nicht bereit, eine vorbereitete Abschlusserklärung zu akzeptieren, hieß es aus Regierungskreisen in Rom. In Brüssel verlautete, die Gipfelberatungen zur Suche nach einem Kompromiss würden fortgesetzt.



Italien möchte sogenannte Corona-Bonds, also eine gemeinsame Schuldenaufnahme der Euro-Länder, um von niedrigeren Zinsen profitieren zu können. Deutschland und andere EU-Staaten lehnen dies ab. Italien ist das am schwersten von der Epidemie getroffene EU-Land. Es hat zudem mit einem Schuldenberg von über 130 Prozent der Wirtschaftsleistung auch kaum finanziellen Spielraum, um auf den Konjunktureinbruch zu reagieren.