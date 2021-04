Union und SPD streiten über eine Verlängerung des Insolvenzschutzes für Firmen, die von der Corona-Krise schwer getroffen sind.

Man werde nächste Woche einen letzten Versuch unternehmen, sich mit CDU und CSU zu einigen, sagte der SPD-Rechtspolitiker Fechner. Viele Unternehmen müssten sonst Insolvenz anmelden, weil staatliche Hilfen noch nicht ausbezahlt seien. Tausende Arbeitsplätze seien in Gefahr. Aus dem Wirtschafts- und dem Justizministerium verlautete, eine Verlängerung der Regelung sei nicht geplant.



Die Aussetzung der sogenannten Insolvenzantragspflicht soll verhindern, dass durch die Pandemie unverschuldet in Not geratene Unternehmen schließen müssen. Dabei geht es um Firmen mit Anspruch auf staatliche Corona-Hilfen.

